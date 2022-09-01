Yumurta yıkanır mı, yıkanırsa ne olur?

Yumurta en temel gıda ürünlerimizden biri. En sağlıklı protein kaynaklarının başında geliyor. Ancak yumurtayı tüketirken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Sözgelimi yumurta buzdolabında saklanır mı? Ya da buzdolabında yıkanarak mı konulmalıdır?. İşte yanıtları:

Yumurta kesinlikle buzdolabında saklanmalıdır. Ancak birçok kişi yumurtayı dolaba koymadan önce dışı kirli diye yıkama yolunu seçer. Bu kesinlikle büyük bir hatadır. Çünkü su yıkanan yumurtanın gözeneklerinden içeri girerek bakteri oluşumunu sağlar ve yiyen kişiye zararı vardır.

Yumurtanın tazeliğini anlamanın en iyi yolu ise şöyledir:

Su dolu bir bardağın dibine batan yumurta taze, üzerinde kalan ise bayattır. BU kadar basit!

Yumurta kaynadıktan sonra ve soyulurken bazı kırıntıları içine kaçabilir. Bu durumda kaçan kabuklardan hemen arındırılması gerekir.

Kabuklarının kolay soyulabilmesi için yumurtayı kaynatırken içine bir parça karbonat atabilirsiniz.

Rafadan yumurta 3, katı yumurta ise 15 dakika haşlanır. Ancak bu süreyi uzatırsanız yumurtanız yeşermeye başlayabilir…