Yumurtada ne kadar protein var, kaç kalori?

Protein, canlıların yapısında bulunan temel bileşiklerden biri. Ondan dolayı insanların hem yaşam kalitesini arttırıyor hem de bağışıklık sistemini güçlü kılıyor. Protein, başta sporcular olmak üzere herkesin dengeli olarak vücuda alması gereken bir öge. Proteinin vücut için oldukça faydaları bulunmaktadır.

TEK YUMURTADA NE KADAR PROTEİN VAR?

Yumurta protein miktarı açısından önemli bir besin. Ortalama ağırlığı 60 gram. Yumurta protein miktarı en çok yumurtanın beyazında bulunuyor. Protein kaynağı yumurtanın genel olarak faydaları şöyle sıralanıyor:

Vücut için önemli bir enerji kaynağıdır.

Kemik gelişiminde önemli bir rol oynar.

Metabolizmayı hızlandırarak kalori yakımına yardımcı olur.

Tokluk hissi sağlar ve diyetlerde az besin tüketilmesini sağlar.

Kas kütlesinin korunmasını ve gelişimini sağlar.

Yumurta kilo alımında da kilo veriminde de çok önemli faydalar sağlıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu yeterli proteini alması için tüketilen yumurta da bunlar arasında oldukça sık tercih ediliyor. Peki, önemli bir protein kaynağı olan bir adet yumurtada kaç gram protein var? İşte yanıtı:

1 yumurtada (60 gr) 13 gram protein bulunuyor.