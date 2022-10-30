30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yumurtada ne kadar protein var, kaç kalori?

Sağlıklı bir beslenme için gerekli olan enerji, protein, vitamin ve mineraller hayvansal ve bitkisel kaynaklardan geliyor. Peki, bir protein kaynağı olarak tüketilen yumurtanın besin değeri nedir? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 01:54
Takip Et

Yumurtada ne kadar protein var?

Yumurtada ne kadar protein var, kaç kalori?
+
Aa
-

Protein, canlıların yapısında bulunan temel bileşiklerden biri. Ondan dolayı insanların hem yaşam kalitesini arttırıyor hem de bağışıklık sistemini güçlü kılıyor. Protein, başta sporcular olmak üzere herkesin dengeli olarak vücuda alması gereken bir öge. Proteinin vücut için oldukça faydaları bulunmaktadır.

TEK YUMURTADA NE KADAR PROTEİN VAR?

Yumurta protein miktarı açısından önemli bir besin. Ortalama ağırlığı 60 gram. Yumurta protein miktarı en çok yumurtanın beyazında bulunuyor. Protein kaynağı yumurtanın genel olarak faydaları şöyle sıralanıyor:

Vücut için önemli bir enerji kaynağıdır.

Kemik gelişiminde önemli bir rol oynar.

Metabolizmayı hızlandırarak kalori yakımına yardımcı olur.
Tokluk hissi sağlar ve diyetlerde az besin tüketilmesini sağlar.

Kas kütlesinin korunmasını ve gelişimini sağlar.

Yumurta kilo alımında da kilo veriminde de çok önemli faydalar sağlıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu yeterli proteini alması için tüketilen yumurta da bunlar arasında oldukça sık tercih ediliyor. Peki, önemli bir protein kaynağı olan bir adet yumurtada kaç gram protein var? İşte yanıtı:

1 yumurtada (60 gr) 13 gram protein bulunuyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
1
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
2
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
3
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
4
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
5
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
6
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
7
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Protein tozu kas yapar mı?
﻿Protein tozu kas yapar mı?
﻿Protein tozu kas yapar mı?
﻿Yumurta kabuğunun faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yumurta kabuğunun faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yumurta kabuğunun faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Hatay'da zeytinlik alanda yangın
﻿Hatay'da zeytinlik alanda yangın
﻿Hatay'da zeytinlik alanda yangın
﻿İşte en güçlü protein içeren besinler
﻿İşte en güçlü protein içeren besinler
﻿İşte en güçlü protein içeren besinler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.