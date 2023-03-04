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Yıllarca yanlış biliniyormuş. Yumurtadaki ölümcül tehlike

Kolesterolün tamamının yumurta sarısında olduğunun ortaya çık korkuttu. Bu durum yumurtadaki sinsi tehlike olarak vurgulandı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 13:23
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Yumurtadaki ölümcül tehlike

Yıllarca yanlış biliniyormuş. Yumurtadaki ölümcül tehlike
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Yüksek kolesterolü kontrol altına almak için kolesterolü yükseltecek gıdalardan uzak durmanın gerekliliğinin altı çizildi.

Toplumda birçok kişi yüksek kolesterol hastası olmasına rağmen bu hastalığa sahip olduğunun farkında olmadığı vurgulandı.

Tedavi edilmeyen kolesterolün kalp krizi ve felç riskini yükselttiği biliniyor. 

YUMURTA SARISI

Yumurtalar sıklıkla diyet kolesterolünün en kötü kaynaklarından biri olarak kabul edilir. Tek bir yumurta, yaklaşık 186 miligram kolesterol içerir ve bu, günlük önerilen maksimum alımın yarısından fazladır. Bu kolesterolün tamamı yumurta sarısında bulunur.

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