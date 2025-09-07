Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün gıda denetimleri devam ediyor

Kaynak: ANKA
Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Haftası’nda da denetimlerini sürdürdü. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi özellikle gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde yapılan kontrollerde ruhsat, hijyen, fiyat etiketi, gramaj ve son kullanma tarihleri incelendi.

Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçedeki fırınlar ile tatlı ve pasta satışı yapan işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerle öğrencilerin ve vatandaşların sağlığına verilen önem vurgulandı.

Belediye Başkanı Erdinç Altıok, zabıta personelini makamında ağırlayarak Zabıta Haftası’nı kutladı. Altıok, “Vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimler aralıksız sürüyor. Kurallara uyan esnafımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını kaydeden Altıok, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlıklı ve başarılı bir dönem dileğinde bulundu.

