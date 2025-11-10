Amerikalı beslenme uzmanları, uzun yıllardır en önemli protein kaynağı olarak görülen yumurtanın yerine, kahvaltılarda özellikle tokluk hissini uzatan ve kas kütlesini destekleyen iki yiyeceğin daha yüksek performans gösterdiğini ifade etti.

Yeni yayımlanan bilimsel araştırmalar, "Yunan Yoğurdu" ve "Siyah Fasulye/Mercimek Bazlı Karışımlar"ın protein zenginliği ve biyo-yararlılığı açısından dikkat çekici olduğunu ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER PROTEİN İHTİYACINA DİKKAT ÇEKTİ

Oregon merkezli beslenme ve yaşlanma araştırmalarıyla tanınan bilim insanı Dr. Rhonda Patrick, protein tüketiminin sadece kas kütlesi için değil, aynı zamanda yaşlanmaya bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi için de hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dr. Patrick, mevcut önerilen günlük protein miktarının (RDA) özellikle yaşlı yetişkinler için yetersiz kaldığını, kas kütlesini korumak ve frajiliteyi önlemek için kilogram başına 1.2 ila 2 gram protein alımına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu, kahvaltının daha fazla proteinle zenginleştirilmesi gerektiği anlamına geldi.

YENİ PROTEİN KAYNAKLARI: YUNAN YOĞURDU VE BAKLAGİLLER

Araştırmalar, özellikle sabah öğününde proteinin eşit dağılımının önemine dikkat çekti. Yumurtanın yaklaşık 6-7 gram protein içerdiği göz önüne alındığında, çok daha yoğun bir protein konsantrasyonu sunan alternatifler popülerlik kazandı.

Yunan Yoğurdu: Süzme işlemi sayesinde normal yoğurttan neredeyse iki kat daha fazla protein barındırdığı gözlemlendi. Yaklaşık bir fincan (200 gr) porsiyonunun 15 ila 20 gram arasında protein sağlaması, onu tokluk süresini uzatma konusunda yumurtadan daha güçlü bir seçenek haline getirdi.

Siyah Fasulye/Mercimek Bazlı Karışımlar: Bitkisel protein arayışında olanlar için ise siyah fasulye ve mercimek gibi baklagillerin kahvaltılık ezmeler veya tofu çırpması (scramble) benzeri yiyeceklerle kombinasyonları önerildi. Baklagiller, proteinin yanı sıra yüksek lif içerikleriyle de kan şekerini dengelemeye ve uzun süreli tokluk sağlamaya yardımcı oldu.

UZMANLARDAN YÜKSEK PROTEİN VURGUSU

ABD'de fonksiyonel tıp alanının önde gelen isimlerinden Dr. Mark Hyman, protein alımını artırmanın sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırdığını ve iştah kontrolüne katkı sağladığını kaydetti.

Dr. Hyman, hayvansal kaynaklı proteinlerin (örneğin Yunan yoğurdu) ve bitkisel seçeneklerin (tofu, baklagil ezmeleri) yüksek kalitede protein sunduğunu ve kahvaltıya kolaylıkla eklenebileceğini ifade etti.

Uzmanlar, güne yeterli miktarda protein ile başlamanın, gün içindeki atıştırma isteğini önemli ölçüde azalttığını ve genel kalori alımını düşürmeye yardımcı olduğunu bildirdi. Bu yeni kahvaltılık trendi, özellikle kilo yönetimi ve kas sağlığını ön planda tutan tüketiciler için önemli bir beslenme stratejisi değişikliğine işaret etti.