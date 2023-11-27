YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/19 SATIŞTAŞINMAZIN
GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, Selçuk Mah.110 Ada, 2 Parsel,
Yüzölçümü : 1.264,00 m2
Kıymeti : 2.134.957,90 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 10:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01938768