YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 / 00:01

T.C.

YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/19 SATIŞTAŞINMAZIN

GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, Selçuk Mah.110 Ada, 2 Parsel,

Yüzölçümü : 1.264,00 m2

Kıymeti : 2.134.957,90 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.