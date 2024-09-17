Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü yakalandı

Muğla'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç hakim, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Marmaris Grup Amirliği, İstihbarat Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ üyelerinin yasa dışı yollardan ülke dışına çıkacağı istihbaratına ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Marmaris açıklarındaki Winter Blue isimli tekneye 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda, 11 FETÖ üyesi ile 4 organizatör yakalanıp, gözaltına alındı.

Yakalanan fetö üyeleri ve organizatörlerin polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç edilen hakimler Bilal Özcan (42), Samet Arslantürk (34), Emre Zorlu (36), öğretmenler Sevdenur Barsbay (37), Mehmet Akan (37), öğretim görevlisi Muhammet Yusuf Eren (36), emniyet amiri Ümit Bek (54), komiser Kazım Barsbay (37), işsiz Merve Gözüdeli (34), organizatörler Jaylee Tayla Brennan (26), Mihriban Ünlü (24), Deniz Çağatay Oğuz (26) ile Emre Takmaz (24) tutuklandı. Hakimler Oğuz S. (47) ve Burcu Z. (35) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

yunan-adalarina-kacmaya-calisan-11-feto-393219-109120.jpg

Son Haberler
Real Madrid çıldırdı. Transfer listesini şimdiden hazırlıyor
Real Madrid çıldırdı. Transfer listesini şimdiden hazırlıyor
Bursa2da yol verme kavgası
Bursa2da yol verme kavgası
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü hakim ve emniyet görevlileri yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü hakim ve emniyet görevlileri yakalandı
Qantas uçağı kalkış sırasında asfaltı böyle uçurdu
Uçak pistin asfaltını uçurdu
Motosikletçilere 170 bin 625 TL ceza kesildi
Motosikletçilere 170 bin 625 TL ceza kesildi