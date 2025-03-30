Yunan adalarına Türk akını

Ramazan Bayramı gelip çatarken, tatili fırsat bilenler akın akın Yunanistan'a gitti.

Bayram taili için Yunan adalarını tercih eden Türk vatandaşları Ege'nin incisi olan adaları adeta doldurdu.



Bayram tatilini Ege'de geçirmek isteyen Türkler adeta adalara akın ederken Kuzey Ege’deki Midilli Adası’na Çanakkale ve İzmir'den feribotlarla tam 2 bin Türk turistin geçtiği Yunan medyasında gündeme geldi.

YUNAN ESNAFINDA BAYRAM HEYECANI

Yunan medyasındaki haberlere göre; Midilli Ticaret Odası Turizm Bölümü Başkanı Aris Lazaris, "Bugün, Türk ziyaretçilerin Midilli'ye gelişinin ilk günü. Adanın ekonomisinin canlı tutulması için Türk turistler önemli bir yere sahip geçen yıl adamızı 122 bin Türk turist ziyaret etmişti bu yıl bu sayının artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SAYI DAHA DA ARTACAK

Midilli’ye bayram süresince gelecek Türk turistlerin sayısını 4 bini bulacağı tahmin ediliyor.