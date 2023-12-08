Yunan adalarına vize kalktı mı? Yunan adaları kapıda turist vizesi uygulaması ne zaman başlayacak?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini ifade ettiği açıklamalarının ardından Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi uygulamasının başlayacağını ve belirli Yunan adalarına vize muafiyeti verileceği duyuruldu. Peki, Yunan adalarına vize kalktı mı? Yunan adaları turist vizesi uygulaması ne zaman başlayacak?

Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için 7 günlük turist vizesi uygulaması başlıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında “Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

YUNAN ADALARINA VİZE KALKTI MI?

Yunan adalarına vize muafiyetinin başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele alındı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis "10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık." dedi.

YUNAN ADALARI TURİST VİZESİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini ifade etti.

Yunan adalarına vize muafiyeti ile ilgili sorgulamalar dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı sonrası merak konusu oldu.

10 Yunan adası ise Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros olarak duyuruldu.