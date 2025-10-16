Yunanistan, aşırı turizm baskısına karşı yeni bir adım atıyor.

Güney Ege Bölgesel Belediyeler Birliği (PED), özellikle yaz aylarında günübirlik ziyaretçilerin yoğun olarak gittiği 34 adada “giriş ücreti” uygulanması için resmi öneri sundu.

Aydın, Muğla ve İzmir kıyılarının karşısındaki adaları da kapsayan bu öneriyle, yerel altyapının korunması, çevresel yükün azaltılması ve turizmin yıl geneline yayılması hedefleniyor.

Yunanistan’da son yıllarda Santorini, Mykonos, Symi ve Patmos gibi adalar, aşırı turist yoğunluğu nedeniyle ciddi çevresel ve altyapısal sorunlarla karşı karşıya.

Bölge yönetimleri, temizlik, su, atık yönetimi ve enerji giderlerinin hızla arttığını, ancak günübirlik turistlerin bu maliyete katkı yapmadığını vurguluyor.

Güney Ege Bölgesel Belediyeler Birliği, bu nedenle “sembolik ama orantılı” bir giriş ücreti talep ediyor. Yetkililere göre amaç, yerel kaynakların korunması ve çevre üzerindeki baskının azaltılması.

Hazırlanan taslak, 2024’te İtalya’nın Venedik kentinde yürürlüğe giren “günübirlik ziyaretçi ücreti” uygulamasından esinlendi. Venedik’te şehirde konaklamayan turistlerden 5 euro giriş ücreti alınmaya başlanmıştı.

Yunan yetkililer, benzer bir sistemle özellikle yaz aylarında yoğun turist akışını azaltmayı ve ziyaretçi sayısını yıl geneline yaymayı planlıyor. İlk uygulamanın Symi Adası’nda başlaması bekleniyor. Symi Belediyesi, günübirlik gelen turistlerden 3 euro “katkı payı” alınması için İçişleri Bakanlığı’na resmi öneri sundu.

Kabul edilirse ücret, feribot biletlerine veya gezi paketlerine entegre edilecek. Uygulamanın Symi’den başlayarak diğer adalara da yayılması planlanıyor.

Patronlar Dünyası'ndaki habere göre Yunanistan’da 21 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren “kruvaziyer yolcu çıkış ücreti” sistemi, yeni düzenlemenin temel dayanaklarından biri olarak gösteriliyor.

Mevcut uygulamada, Santorini ve Mykonos limanlarında kişi başı 20 euro, diğer limanlarda ise yaklaşık 5 euro ücret alınıyor. Yeni giriş ücreti, bu uygulamayı tamamlayıcı nitelikte olacak.

HUKUKİ DÜZENLEME GEREKİYOR

Günübirlik ziyaretçi ücretinin yürürlüğe girmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Güney Ege Bölgesel Belediyeler Birliği, bu konuda akademik bir çalışma başlatarak hukuki çerçevenin oluşturulması için hazırlık yapıyor.

Yunan hükümeti ise uygulamanın turizm gelirleri üzerindeki etkilerini ve yerel işletmelerin olası kaygılarını değerlendiriyor.

TÜRK TURİSTLER DE ETKİLENECEK

Her yaz Muğla, Aydın ve İzmir kıyılarından binlerce Türk vatandaşı günübirlik feribot seferleriyle Yunan adalarına gidiyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, Türk turistlerin de kapıda vizenin yanı sıra giriş ücreti de ödemesi gerekecek.