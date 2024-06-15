Yunan adalarında kaybolan ve ölen turistler var. Türkiye tarafına hemen haberleri geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yunan adalarında kaybolan ve ölen turistler var. Türkiye tarafına hemen haberleri geldi

Yunan adalarında tatil yaptıkları esnada kaybolan yabancı turistler ülkede endişeye sebep oldu. Kaybolan 5 turistten ikisi ölü olarak bulunurken 3’ünün izine ise rastlanmadı.

Ege’deki turistik adada tatil yapmakta olan iki turist kadının kaybolduğu bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 5 gün önce Sisam (Samos) Adası’nda kaybolan ve kendisine ulaşılamayan Hollandalı turist ise bugün ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Akdeniz’deki Sömbeki (Simi) Adası’nda geçen hafta kaybolduktan üç gün sonra ölü olarak bulunan BBC’nin dünyaca ünlü sunucusu Michael Mosley’nin ardından Sisam (Samos) Adası’nda kaybolan 74 yaşındaki Hollandalı turist 5 gün sonra ormanlık alanda bu sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.

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ABD’Lİ POLİSE ULAŞILAMADI

Bunların yanı sıra Bodrum’un karşısındaki Amargos Adası’nda 5 gün önce kaybolan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan 59 yaşındaki ABD’li emekli polis memuru Eric Kalibet ise tüm arama kurtarma çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Emekli polis memurunu bulmak için yapılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

İKİ FRANSIZ KADIN KAYBOLDU

Ege’nin ortasında yer alan Skinos Adası’na tatil yapma için gelen ve iki ayrı otelde kalan 73 ve 64 yaşlarındaki iki Fransız kadının dün sabah yürüyüşe çıkmalarının ardından bir daha otellerine geri dönmemeleri üzerine adada arama kurtarma çalışmalarına başlandığı, çalışmaların denizden ve karadan devam ettiği açıklandı.

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