Yunan adasında yattan atılan havai fişek orman yangınına neden oldu

Kaynak: İHA
Yunan adasında yattan atılan havai fişek orman yangınına neden oldu

Yunanistan'ın İdra Adası'nda dün başlayan orman yangını, ada yakınlarında bir yattan atılan havai fişeklerin neden olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan, Mora Yarımadası'nda süren orman yangınının yanı sıra turistik İdra Adası'nda da yangınla mücadele ediyor. Kontrol altına alınan yangının sebebi, ada yakınlarında bir yattan atılan havai fişeklerin çam ormanına düşmesi olarak belirlendi.

Hydra Belediye Başkanı Giorgos Koukoudakis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sorumlu olmayan kişilerin çam ormanına havai fişek atması büyük tepkilere yol açtı" ifadelerini kullandı.

Yunan yetkililer, soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturma devam ederken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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