Yunan askerleri skandala imza attı! MSB'den sert tepki geldi...

Yunan askerleri, çirkin bir saldırıda bulundu. Türkiye ile ilgili küfür dolu sloganlar atan Yunan askerleri, büyük tepki topladı. MSB’de Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları Atina'daki geçit töreninde atılan sloganları "küstahça" olarak tanımladı. Yunan tarafında ise olaya ilişkin, soruşturma başlatıldığı belirtildi. MSB kaynakları ise olaya ilişkin, "TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz" ifadeleri kullandı.

YUNAN ASKERLERDEN ÇİRKİN SALDIRI

Yunanistan’ın 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında Atina’da düzenlenen resmi geçit töreninde, Deniz Kuvvetleri’ne bağlı deniz piyadeleri Türkiye’ye yönelik küfür içerikli sloganlar attı. Söz konusu görüntüler ve atılan sloganlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI SESSİZ KALMADI

Konuya ilişkin, Türkiye Dişişleri Bakanlığı sessiz kalmadı. Bakanlık kaynakları Atina'daki geçit töreninde atılan sloganları "küstahça" olarak tanımladı. Yunan makamlarından izahat istenildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yunan basınında yer alan haberlerde ise Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın olaya ilişkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına disiplin soruşturması başlatılması talimatını verdiği belirtildi.

MSB: TSK’DAN HİÇBİR ZAMAN BÖYLE DAVRANIŞLAR GÖREMEZSİNİZ, GÖREMEYECEKSİNİZ."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Ordusu’na ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye’ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine ise şunları söyledi:

"Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan’da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz."