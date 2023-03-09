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Yunan atletten Türkiye'ye deprem yardımı

Yunan atlet Tentoglou depremzedelere 20 bin avro yardım yapacağını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:55
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Yunan atlet Tentoglou depremzedelere 20 bin avro yardım

Yunan atletten Türkiye'ye deprem yardımı
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda uzun atlamada altın madalya elde eden Yunan atlet Miltiadis Tentoglou, depremlerde etkilenenler için AFAD'a 20 bin avro bağışta bulunduğunu açıkladı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son olarak İstanbul'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda da altın madalya alan Tentoglou, olimpiyatta birinci olurken giydiği çivili ayakkabısını açık artırmaya çıkardı.
ÇİVİLİ AYAKABILARINI SATTI
Tentoglou'nun çivili ayakkabısı 20 bin avroya alıcı buldu. Yunanistan Atletizm Federasyonu Başkanı Sofia Sakorafa, bu parayı depremzedeler için AFAD'a yatırdı. İlgili belgeyi Sakorafa, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a takdim etti.
Başkanların görüşmesinde Çintimar, desteklerinden dolayı Sakorafa'ya teşekkür etti. Sakorafa ise Yunanistan'da gerçekleşen tren kazasıyla ilgili taziye mesajlarından dolayı Türk halkına teşekkür ederek, "Atletizm camiasının bu birlik ve beraberliği sadece böyle felaketlerde değil, her zaman göstermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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