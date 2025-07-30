Yunan Bakan Dendias'tan: Türkiye karşısında güçsüz kaldık

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'nin kendileri için "ciddi ve giderek büyüyen bir tehdit" olduğunu ifade etti.

Dendias, ivedilikle harekete geçmeleri gerektiğini belirtirken Türkiye'nin askeri kapasitesini geliştirmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgesel sahnede çok daha azimli ve istekli bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Dendias, Atina yönetiminin Ege'deki adalarını aynı anda savunmasının mümkün olamayacağı kaygısıyla oluşturduğu "Ajanda 2030" stratejisini destekledi.

2030 planının temelinde Türkiye'nin savunma sanayisinde kayda değer gelişmeler olduğunun üzerinde duran Dendias, Yunan ordusunun Türkiye karşısında dengesiz bir şekilde zayıf kaldığını kabul etti.

Yunan bakan, Ege'de hizmet veren denizcilerin oranının yüzde 5'in dahi altında olduğunu açıkladı.