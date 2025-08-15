Yunan bankalarının gücü artıyor: Mevduatlar ve likidite rekor seviyede

Yunan bankalarında mevduatlar, 2025’in ilk yarısında 204,5 milyar euroya ulaşarak son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2011’den bu yana görülmeyen bu seviye, özellikle 2015’teki sermaye kontrolleri ve ciddi likidite krizinin ardından büyük bir güven artışını simgeliyor. Bankalar, geçmişte yaşanan 120 milyar euroluk mevduat çıkışlarının etkilerini geride bırakmış durumda.

Ekonomistler, Yunanistan’ın mali istikrarının ve AB destekli reformların, bankalara olan güveni artırdığını ve bu durumun mevduatları güçlendirdiğini belirtiyor. Ülke ekonomisi, sermaye kontrolleri ve kriz döneminin ardından yatırımcıların güvenini yeniden kazanmayı başardı.

LİKİDİTE GÜCÜNDE AVRUPA LİDERLİĞİ

Bugün Yunan bankaları, likidite açısından Avrupa’nın en güçlü bankaları arasında yer alıyor. Büyük dört bankanın Likidite Karşılama Oranı (LCR) ortalaması yüzde 205’e ulaşırken, Avrupa genelinde bu oran 156,25 seviyesinde bulunuyor. Bankacılar, likidite krizinin artık geçmişte kaldığını ve bankaların yüzde 90’a yakın oranla mevduat üzerinden finansman sağladığını vurguluyor.

BANKALARA GÖRE DETAYLAR

Piraeus Bankası: Haziran 2025 itibarıyla müşteri mevduatları 62,9 milyar euroya ulaştı. Mevduatlar, yıl bazında yüzde 5, çeyrek bazında ise yüzde 2 arttı. LCR oranı yüzde 206, krediler/mevduatlar oranı ise yüzde 67 olarak açıklandı.

Ulusal Banka (National Bank of Greece): Mevduatlar yıllık bazda 1,2 milyar euro artışla 59,2 milyar euroya çıktı. Mevduatların yüzde 80’i vadesiz ve tasarruf hesaplarından oluşuyor. LCR oranı yüzde 248, krediler/mevduatlar oranı ise yüzde 63.

Eurobank: İkinci çeyrekte mevduatlar 1 milyar euro arttı; toplam mevduat 78,2 milyar euro. LCR oranı yüzde 190,5, krediler/mevduatlar oranı yüzde 66,9.

Alpha Bank: Mevduatlar çeyrek bazda 0,9 milyar euro artışla 51,3 milyar euroya ulaştı. LCR yüzde 193, krediler/mevduatlar oranı yüzde 80.