Yunan basını bunu da yaptı! Türkleri hedef aldılar

Kaynak: Haber Merkezi
Yunan basını bunu da yaptı! Türkleri hedef aldılar

Panathinaikos deplasmanına çıkan Samsunspor'un Atina'ya gelişi Yunan basınında gündem oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunun ilk maçında Atina deplasmanına giden Samsunspor, Panathinaikos karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılarak umutlarını rövanş maçına taşıdı.

whatsapp-image-2025-08-22-at-10-00-55-1.jpeg

'ATEŞE VERDİ'

Yunan basınında da geniş yer alan karşılaşma için yapılan haberler ise tartışma yarattı. SDNA’nın yayınladığı haberde, "Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Lider Calabria maçı değiştirdi. Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve kıvılcım, 35 bin seyirci önünde Samsunspor'u (2-1) korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü" ifadeleri kullanıldı.

whatsapp-image-2025-08-22-at-10-00-55.jpeg

'BİLİNÇLİ VE KIŞKIRTICI'

Yunanistan’ın bir diğer basın kurumu Govnews ise Samsunspor taraftarlarının maç öncesi Mustafa Kemal Atatürk bayrakları açmasını hedef gösterdi.

Samsunspor taraftarlarına tepki gösterilen haberde, "Kallimarmaro'da toplandılar, Kemal Atatürk bayrakları açtılar. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı Türk taraftarların Yunanistan'ın en sembolik anıtlarından birinin önünde bu sahneyi kurmayı bilinçli olarak seçtiğini ve kışkırtıcı olduğunu söylüyor" denildi.

Son Haberler
Atıl araziyi meyve bahçesine dönüştürerek üretici oldu!
Atıl araziyi meyve bahçesine dönüştürerek üretici oldu!
Spiker bayıltan sıcaklar yaşanıyor. Seneler önce yaşanan olayı hatırlattı
Spiker bayıltan sıcaklar yaşanıyor. Seneler önce yaşanan olayı hatırlattı
Adana’da vahşi saldırı! Sokakta ortasında vuruldu
Adana’da vahşi saldırı! Sokakta ortasında vuruldu
Kurulan şirket sayısında dikkat çeken istatistik! 2025'in ilk 7 ayında yüzde 0,6 azaldı
Kurulan şirket sayısında dikkat çeken istatistik! 2025'in ilk 7 ayında yüzde 0,6 azaldı
İşitme kaybı yaşamı altüst ediyor! Uzmanlardan kritik uyarılar
İşitme kaybı yaşamı altüst ediyor! Uzmanlardan kritik uyarılar