Yunan basını bunu da yaptı! Türkleri hedef aldılar

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunun ilk maçında Atina deplasmanına giden Samsunspor, Panathinaikos karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılarak umutlarını rövanş maçına taşıdı.

'ATEŞE VERDİ'

Yunan basınında da geniş yer alan karşılaşma için yapılan haberler ise tartışma yarattı. SDNA’nın yayınladığı haberde, "Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Lider Calabria maçı değiştirdi. Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve kıvılcım, 35 bin seyirci önünde Samsunspor'u (2-1) korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü" ifadeleri kullanıldı.

'BİLİNÇLİ VE KIŞKIRTICI'

Yunanistan’ın bir diğer basın kurumu Govnews ise Samsunspor taraftarlarının maç öncesi Mustafa Kemal Atatürk bayrakları açmasını hedef gösterdi.

Samsunspor taraftarlarına tepki gösterilen haberde, "Kallimarmaro'da toplandılar, Kemal Atatürk bayrakları açtılar. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı Türk taraftarların Yunanistan'ın en sembolik anıtlarından birinin önünde bu sahneyi kurmayı bilinçli olarak seçtiğini ve kışkırtıcı olduğunu söylüyor" denildi.