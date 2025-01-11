Yunan ekibi Masuaku’dan vazgeçmiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yunan ekibi Masuaku’dan vazgeçmiyor

Beşiktaş’tan ayrılması beklenen oyunculardan Masuaku’ya Yunanistan’dan talip çıktı. Geçen sezon da tecrübeli oyuncuyu kadrosunda isteyen AEK bir kez daha talip oldu.

Beşiktaş'ta yeni teknik adam belirsizliği sürerken bir yandan da kadroda bazı oyuncularla vedalaşmaya hazırlanıyor.

Takımda düşünülmeyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile devre arası transfer dönemin resmen açılmasıyla yollar ayrılabilir.

Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre; AEK, Demokratik Kongolu sol bek ile ilgileniyor. Geçtiğimiz dönemde de Masuaku'ya talip olan Yunan ekibi, yazın kapıyı çalsa da taraflar anlaşamamıştı.

Bir kez daha oyuncuya talip olan Yunan ekibi, Masuaku'nun menajeri Meissa Ndiaye'yi görüşmeye çağırdı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki sol bek bu kez ayrılığa daha sıcak bakıyor.

Bu sezon 23 maçta 1 gol atıp ve 5 asist yapan Masuaku için pazarlıklar başlarken, Beşiktaş cüzi de olsa bonservis geliri bekliyor.

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