Yunan ekipleri Ege'de 60 göçmen kurtardı

Yunan makamları Ege Denizi'nde küçük teknelerde yaklaşık 60 göçmeni kurtardıklarını açıkladılar.

Yunan ekipleri Ege'de 60 göçmen kurtardı

Editör: Erkavim Yıldırım

Sahil Güvenlikten yapılan açıklamaya göre, Yunan makamları Türkiye'den Doğu Ege Denizi adalarına geçmeye çalışan yaklaşık 60 göçmeni şişme botlarla kurtardı.

Son haftalarda Yunanistan’da, çoğunlukla kaçakçılar tarafından sağlanan denize açılmaya elverişsiz küçük teknelerde bu tür girişlerde bir artış görüldüğü belirtildi.

Sahil Güvenlik yaptığı açıklamada, erken saatlerde bir devriye botunun Midilli adası açıklarında sürüklenen şişme botta 41 kişi tespit ettiği belirtildi. Hepsi güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve adadaki bir kabul merkezine götürüldüğü açıklandı.

Ekipler, Ege'nin doğusundaki Arkii adacıkları yakınlarında da 17 kişiyi taşıyan başka bir botu durdurdu. Göçmenler Patmos adasına götürülürken, bir göçmen kaçakçılık çetesine üye olduğu şüphesiyle tutuklandı.

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