Yunan şarkıcıdan büyük küstahlık! Türkiye’de konsere gelip Atatürk ve Türk bayrağının kaldırılmasını istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ümit Karadağ
Yunan şarkıcıdan büyük küstahlık! Türkiye’de konsere gelip Atatürk ve Türk bayrağının kaldırılmasını istedi

Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin, İzmir'in Çeşme ilçesinde vereceği konser öncesi sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini istedi. İsteği kabul edilmeyince sahneye çıkmadı. Konsere gelenler de hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi.

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi.

Seyircilerin doldurduğu tiyatroda konser verecek olan Despina Vandi, bekleyişe rağmen sahneye çıkmadı.

Bir süre sonra açıklama yapan Vakfın İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Sonbayraktar, son dakikada elde olmayan nedenlerle sanatçının konsere çıkamadığını, isteyenlere biletlerin iade edilebileceğini söyledi.

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HEP BİR AĞIZDAN İZMİR MARŞI SÖYLEDİLER

Konserde Despina Vandi ile sahneyi paylaşması planlanan TEV korosunun İzmir Marşı'nı seslendirmesi sonrası seyirciler de marşa eşlik etti.

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Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, eğitim yararına olan konsere belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ancak Despina Vandi'nin sahneye çıkmak istemediği bilgisinin geldiğini söyledi.

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"BU GÜZEL NEFESLERİNİZİ YORACAĞINIZ BİR İNSAN BİLE DEĞİL"

Denizli, şöyle konuştu:

"Çünkü Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yuhlamayın, bu güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlarız."

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