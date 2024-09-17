Yunan taraftarlar skandal pankart açtı Ergin Ataman çıldırdı. Büyük provokasyon

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv ile Kıbrıs Rum Kesimi’nde hazırlık maçı yaptı. Milli oyuncular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven’in de forma giydiği maçı İsrail ekibi 88-75 kazandı. Maccabi'de Romain Sorkin 18, Rokas Jokubaitis 13 sayı kaydederken, Panathinaikos'ta eski Maccabili Lorenzo Brown 14, Ömer Yurtseven 12, Cedi Osman ise 8 sayı ile oynadı.

RUMLAR SKANDAL PANKART AÇTI

Maçın son çeyreğinde Kıbrıslı Rumların açtığı skandal pankart büyük tepki çekti. Açılan pankartta “Türklerden kanlı Kıbrıs işgali” ifadeleri yer aldı. Pankartı gören Ergin Ataman oldukça sinirlenerek karşılaşmanın hakemine sert tepki gösterdi. Ataman hakeme işaret yaparak oyundan atılmasını istedi.

Diskalifiye işaretini hakemden önce çift yumrukla yapan Ergin Ataman oyundan atıldı.

YUNAN BASINI “GEREKÇESİ FARKLI” DEDİ

Yunan basını, Ergin Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan bir faule tepki gösterdiği için atıldığını ileri sürdü. Ancak haberin devamında pankartın aynı dakikalarda açıldığı, Ergin Ataman'ın bu pankarta sinirlendiği için de kendini attırmış olabileceği belirtildi.

Ancak görüntülerde Ataman’ın pankartı gördükten sonra hakeme tepki göstererek oyundan atılmak istemesi açıkça belli oluyor.