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Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi Karanlık Liman'a demirledi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman'a demirledi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 01:31
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Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi Karanlık Liman'a demirledi

Yunan unsurları tarafından ateş açılan gemi Karanlık Liman'a demirledi
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27’de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı ‘Anatolian’ isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını bildirmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini açıkladı.

Gemi’de bulunan personelin yaralanmadığı saldırı sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi. (İHA)

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