Yunan vekilden şoke eden açıklama: ''Suriye’de 7 bin Hristiyan ve Alevi katledildi''

Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi Üyesi Yunan Milletvekili Nikolas Farantouris, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret ederek, bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Farantouris, "Suriye’de 7 bin Hristiyan ve Alevi’nin katledildiğini, insan hakları ihlallerinin uluslararası platformlarda ele alınması ve mağdur sivillere insani yardım sağlanması için acil adımlar atılması gerektiğini" söyledi.

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Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi Üyesi Yunan Milletvekili Nikolas Farantouris, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret ederek, bölgede yaşanan vahşet ve insan hakları ihlalleri hakkında açıklamalarda bulundu. Şam ziyaretinde Frantouris, Yunan Ortodoks Antakya Patriği John, Farantouris, patrikhane yetkilileri, ulusal ve dini topluluk temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de temaslarda bulundu. Farantouris, görüşmelerde elde ettiği veriler ışığında yaşananları şöyla anlattı:

Güvenilir veriler, Suriye’de 7 bin Hıristiyan ve Alevi’nin katledildiğini gösteriyor. Bin yıllık bir geçmişe sahip Hıristiyan ve diğer dini topluluklar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Masum sivillere yönelik saldırılar ve paramiliter grupların kontrolsüz eylemleri, bölgedeki güvenlik krizini derinleştiriyor.

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Farantouris, Suriye’de giderek güçlenen rejimin, ülkede bir "şeriat devleti" kurmaya çalıştığını ve bu süreçte sivillere yönelik vahşi saldırılara göz yumduğunu öne sürdü.

Mam’daki Patrikhane Kilisesi’nde düzenlenen ayine katılan Farantouris, Patrik John’un X üzerinden kan dökülmesinin durdurulması için yaptığı çağrıya dikkati çekti. Patrik’in, Hıristiyan topluluğunun içinde bulunduğu gıda ve ilaç sıkıntısına vurgu yaptığını belirten Farantouris, bu trajedinin uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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AVRUPA BİRLİĞİ VE YUNANİSTAN HAREKETE GEÇMELİ

Yunanistan ve Avrupa Birliği’ne seslenerek acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Farantouris, "Ne Yunanistan ne de Avrupa Birliği, binlerce sivilin katledildiği bir ortamda sadece ekonomik yatırımlar ve diplomatik nezaket ziyaretleri ile yetinemez. Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı kayıtsız kalınamaz. Çok geç olmadan harekete geçilmelidir" ifadesini kullandı.