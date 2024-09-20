Yunandan hadsiz hareket. Bodrum kıyılarına kadar geldiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yunandan hadsiz hareket. Bodrum kıyılarına kadar geldiler

Bodrum'da Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı.

Yunan botu, Türk karasularını ihlal ederek, bir mülteci botunu sahile kadar kovaladığı belirtildi.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini Türk karasularında fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil, Jandarma ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar etti.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türk güvenlik birimlerinin hızla müdahalede bulunduğu, Yunan botunun ise Türk ekiplerini görmesinin ardından bölgeden uzaklaştığı kaydedildi. Olay anının, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendiği öğrenildi.

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