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Yunanistan 2023 bütçesi onaylandı

Yunanistan Parlamentosunda oylamaya sunulan 2023 bütçesi, iktidar partisi Yeni Demokrasinin oylarıyla onaylandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 23:57
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Yunanistan 2023 bütçesi onaylandı

Yunanistan 2023 bütçesi onaylandı
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(AA) - Bütçe geneli, 300 sandalyeli Yunanistan Parlamentosunda sadece iktidardaki Yeni Demokrasi partisinin 156 milletvekilince onaylanırken, Savunma Bakanlığı bütçesi 109 hayıra karşı 190 evet ile onaylandı.

Savunma Bütçesine Yeni Demokrasi Partisi, Değişim Hareketi Partisi (KINAL) ve Yunan Çözümü Partisi destek verdi.

2020'de 3,35 milyar avro, 2021'de 5,44 milyar avro ve 2022'de 6,39 milyar avro olan Savunma Bakanlığı bütçesi 2023'te 5,65 milyar avroya geriledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise meclis genel kurulundaki 2023 bütçe görüşmeleri sırasında, belli gelir seviyesi altındaki hane halkının gıda harcamalarına altı ay boyunca devlet desteği verileceğini duyurdu.

Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı sendika kuruluşu Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla parlamento binası önünde öğle saatlerinde toplanan işçi, memur ve öğrenciler, ülkedeki hayat pahalılığını protesto etmişti.

Meclis genel kurulunda 2023 bütçe görüşmelerinin yapıldığı sırada düzenlenen eylemde, maaşların artırılması istenmişti.

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