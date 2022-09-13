﻿Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı

ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16 tipi savaş uçağı Yunan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.
AA'nın Yunanistan basınından aktardığı habere göre, ABD desteğiyle modernize edilen F-16 uçakların teslimi Tanagra'daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayii Tesisleri'nde resmi törenle yapıldı.
Modernize edilmiş iki F-16'nın, ilk uçuşunu Eğriboz Adası üzerinden yaparak, Girit'teki Suda Üssü'ne gitmesi planlanıyor.
Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16'nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor.
F-16 modernizasyon programı kapsamında, toplamda 83 adet F-16'nın "Viper" seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor.
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