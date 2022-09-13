13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı

Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı

ABD'nin modernize ettiği iki F-16 savaş uçağı Yunanistan'a teslim edildi. Yıl sonuna kadar 6 uçağın daha modernizasyonunun tamamlanması planlanıyor.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 01:59
Takip Et

Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı

Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı
+
Aa
-

ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16 tipi savaş uçağı Yunan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.

AA'nın Yunanistan basınından aktardığı habere göre, ABD desteğiyle modernize edilen F-16 uçakların teslimi Tanagra'daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayii Tesisleri'nde resmi törenle yapıldı.

Modernize edilmiş iki F-16'nın, ilk uçuşunu Eğriboz Adası üzerinden yaparak, Girit'teki Suda Üssü'ne gitmesi planlanıyor.

Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16'nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor.

F-16 modernizasyon programı kapsamında, toplamda 83 adet F-16'nın "Viper" seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
2
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
3
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
4
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
5
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
6
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
7
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿Tayland’da Kraliçeyle alay eden kişiye 2 yıl hapis
﻿Tayland’da Kraliçeyle alay eden kişiye 2 yıl hapis
﻿Tayland’da Kraliçeyle alay eden kişiye 2 yıl hapis
﻿Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı
﻿Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı
﻿Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı
﻿Yönetmen James Cameron 'Avatar 4' için çalışmaya başladı
﻿Yönetmen James Cameron 'Avatar 4' için çalışmaya başladı
﻿Yönetmen James Cameron 'Avatar 4' için çalışmaya başladı
﻿Jeff Bezos'un Blue Origin roketi düştü
﻿Jeff Bezos'un Blue Origin roketi düştü
﻿Jeff Bezos'un Blue Origin roketi düştü
﻿Abdullah Avcı: İyi gitmeyen bir durum var
﻿Abdullah Avcı: İyi gitmeyen bir durum var
﻿Abdullah Avcı: İyi gitmeyen bir durum var
﻿Zelenskiy: Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı
﻿Zelenskiy: Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı
﻿Zelenskiy: Eylül ayının başından bu yana 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı
﻿Gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı
﻿Gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı
﻿Gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı
﻿Rize Valiliği'nden sel uyarısı
﻿Rize Valiliği'nden sel uyarısı
﻿Rize Valiliği'nden sel uyarısı
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
﻿Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı
﻿Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı
﻿Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı
﻿Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Flaş açıklama
﻿Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Flaş açıklama
﻿Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Flaş açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.