﻿Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı 22 ölü

Yunanistan'ın Midilli ve Çuha Adası açıklarında iki göçmen teknesinin batması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, bölgede kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, kazada hayatını kaybedenler için üzgün olduklarını dile getirerek, "Gelecekte bu tür olayların meydana gelmemesi ve masum insanları avlayan kaçakçıların tamamen ortadan kaldırılması için gerçekten çok daha önemli bir işbirliği yapma zamanıdır" dedi.

Yunan Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikos Kokkalas olayın ardından yaptığı açıklamada, "Kurtarılan kadınların hepsi 20 yaş üstü Afrika ülkelerindendi. Hem karada hem de denizde arama kurtarma çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullandı.