Yunanistan, adalarımızın kıta sahanlığını satışa çıkardı! AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı... Tek kurşun atmadan işgal etmişti...

Ünlü yazar Saygı Öztürk, Yunanistan’ın Girit Adası etrafında işgal ettiği; Küçük Çuha, Dhia, Dionisades, Gavdos, Gaidhouronisi ve Koufonisi adalarının batı, kuzey ve güney istikametindeki kıta sahanlıklarını da kendi kıta sahanlığı olarak gösterip, ihaleye çıkardığını köşesinde yazdı. Öztürk’e konuşan emekli kurmay Albay Ümit Yalım, “Türkiye’yi Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’den dışlamaya çalışıyor. Türkiye’nin deniz yetki alanları, Yunanistan’a bırakılamaz” tepkisinde bulundu.

EGEMENLİK ALANLARINI İHLAL ETTİ

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) mevzuatını gerekçe gösterip 16 Nisan 2025 Deniz Mekânsal Planlaması Haritası’nı paylaştı. Haritada belirtilen alanların büyük bir kısmı Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki egemenlik hakları ile deniz yetki alanlarını ihlal ettiği görüldü.

KENDİ KITA SAHANLIĞI OLARAK GÖSTERDİ

Ünlü yazar Saygı Öztürk bugünkü “Yunanistan, adalarımızın kıta sahanlığını satışa çıkardı” başlığı ile konuyu köşesine taşıdı. Öztürk, Yunanistan’ın, Ege Denizi’nde 2004’ten itibaren işgal ettiği 20 Türk adası ve 2 Türk kayalığının deniz yetki alanlarını da kendi egemenlik sınırları içinde gösterdiğini söyledi. Öztürk, “Girit Adası etrafında işgal ettiği Küçük Çuha, Dhia, Dionisades, Gavdos, Gaidhouronisi ve Koufonisi adalarının batı, kuzey ve güney istikametindeki kıta sahanlıklarını da kendi kıta sahanlığı olarak göstermesi dikkat çekiyor” dedi.

İŞGAL EDİLEN KITA SAHANLIKLARI AB’NİN RESMİ GAZETESİ’NDE SATIŞA ÇIKTI

Öztürk, işgal edilen yerlerin ihaleye çıkarıldığını söyleyerek, “Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ’nun, Girit Adası ile Mora Yarımadası ’nın güneyindeki petrol ve doğalgaz (hidrokarbon) aramaları için imzaladığı uluslararası ihale/satış kararını, 1 Mayıs 2025 ’te onayladı. Söz konusu ihale ilanı, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi (Official Journal of the European Union )’nde 90 gün süre ile yayımlanacak” ifadelerini kullandı.

ÜMİT YALIM: TÜRKİYE’Yİ EGE DENİZİ VE DOĞU AKDENİZ’DEN DIŞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri ve Kutlu Parti Güvenlik Politikaları ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli kurmay Albay Ümit Yalım, Yunanistan’ın işgal edip, ardından satışa çıkardığı kıta sahanlıklarına ilişkin Öztürk’e konuştu. Yalım, şunları söyledi:

“Haritada, Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki Deniz Yetki Alanları eksik olarak gösterilmiş, Türkiye’nin Deniz Yetki Alanlarının önemli bir bölümü haritada Yunanistan’a terk edilmiş. AB ve Yunanistan, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan egemenlik haklarını yok sayarak, Türkiye’yi Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’den dışlamaya çalışıyor. Bu adaların egemenliği, mülkiyeti ile adaların karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgeleri ve hava sahası Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir. Türkiye’nin deniz yetki alanları, Yunanistan’a bırakılamaz”