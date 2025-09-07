Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten şaşırtan açıklama: "Türkiye olmadan yönetemeyiz"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde tansiyonu düşürmenin tek yolunun diyalog ve karşılıklı anlayıştan geçtiğini söyledi. Atina’dan yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak coğrafi kaderine dikkat çekerek ‘komşuluk ilişkilerinde sürekli gerilim kimseye fayda sağlamaz’ mesajını verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye hakkında yaptığı son değerlendirmelerde, Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliklerin çözümünde diplomasinin tek yol olduğunu vurguladı. Miçotakis, özellikle göç, enerji güvenliği ve bölgesel istikrar gibi başlıklarda Ankara ile iş birliğinin önemine değindi.

Türkiye ile diyalog sürecinin yeniden canlanmasının iki ülke halkına da fayda sağlayacağını belirten Miçotakis, “Tarih bize şunu gösteriyor: Gerilim ve krizler kalıcı çözüm üretmez. Ancak yapıcı bir diyalog, hem halklarımızın hem de bölgemizin yararınadır” dedi.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Miçotakis’in açıklamaları, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlattığı görüşme trafiğinin devamı niteliğinde yorumlandı. Atina yönetiminin, Ege’de olası bir askeri gerilimin ekonomik ve siyasi risklerine dikkat çektiği biliniyor. Miçotakis de bu çerçevede Türkiye ile iş birliği yapılması gerektiğini dile getirerek, “İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi hem Avrupa’nın güvenliği hem de Doğu Akdeniz’in geleceği için zorunludur” ifadelerini kullandı.

ANKARA’YA MESAJ

Miçotakis, açıklamalarında doğrudan Ankara’ya seslenerek Türkiye ile diyaloğun daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Göç meselesinde ortak stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan, “Türkiye olmadan Avrupa Birliği’nin göç krizini yönetmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Ankara ile iş birliği sadece ikili ilişkilerin değil, kıtanın da çıkarınadır” dedi.

