4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor

Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin Girit'ten İskenderiye'ye kadar geniş bir alanda tatbikat faaliyeti içinde olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 20:29
Takip Et

Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor

Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor
+
Aa
-

Yunan basınındaki haberlere göre, Suudi Arabistan’a ait altı F-15 savaş uçağı, Yunan savaş uçakları ile “Falcon Eye 3” isimli tatbikatı gerçekleştirmek için dünden beri Girit’teki Suda Üssü’nde bulunuyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da Twitter’da yaptığı paylaşımda, “F-15 savaş uçakları, ‘Falcon Eye 3’ tatbikatına katılmak üzere Yunanistan’daki Suda Hava Üssü’ne geliyor.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Mısır’ın ortak düzenlediği “Medusa” isimli tatbikatın ise 19-25 Kasım tarihlerinde İskenderiye’de yapılması planlanıyor.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateynin ise Yunanistan, ABD, İsrail, Fransa, İtalya, Mısır ve İngiltere’nin katıldığı “Nemesis 2022” isimli çok uluslu tatbikat için Kıbrıs’ın Rum kesiminde bulunduğu belirtiliyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
1
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿KYK faizleri silindi
2
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
3
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
4
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
5
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Uzman isim asgari ücrete yüksek zam bekleyenlere kötü haberi verdi. Canlı yayında yeni asgari ücreti açıkladı
6
﻿Uzman isim asgari ücrete yüksek zam bekleyenlere kötü haberi verdi. Canlı yayında yeni asgari ücreti açıkladı
﻿Uzman isim asgari ücrete yüksek zam bekleyenlere kötü haberi verdi. Canlı yayında yeni asgari ücreti açıkladı
﻿‘Geçinirken zorlanmıyorum’ diyen Rizeli 7 bin lira maaş alıyormuş ama 29 milyona ev almış
7
﻿‘Geçinirken zorlanmıyorum’ diyen Rizeli 7 bin lira maaş alıyormuş ama 29 milyona ev almış
﻿‘Geçinirken zorlanmıyorum’ diyen Rizeli 7 bin lira maaş alıyormuş ama 29 milyona ev almış
﻿Galatasaray'da büyük gün yarın: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
﻿Galatasaray'da büyük gün yarın: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
﻿Galatasaray'da büyük gün yarın: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti
﻿Busenaz Sürmeneli'den kötü haber
﻿Busenaz Sürmeneli'den kötü haber
﻿Busenaz Sürmeneli'den kötü haber
﻿Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve Şenol Güneş açıklaması
﻿Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve Şenol Güneş açıklaması
﻿Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve Şenol Güneş açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.