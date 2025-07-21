Yunanistan cari açığında sürpriz dönüş

Yunanistan ekonomisi, Mayıs 2025’te önemli bir gelişmeye imza attı. Ülkenin cari işlemler hesabı, geçen yılın aynı döneminde 2,32 milyar euro açık verirken, bu yıl Mayıs ayında 0,20 milyar euro fazla verdi. Üç aylık negatif seyirden sonra gelen bu pozitif sonuç, ekonomideki iyileşme işaretleri olarak yorumlanıyor. Hükümet yetkilileri ve finans analistleri, özellikle turizm ve taşımacılık sektörlerinden kaynaklanan hizmet gelirlerindeki artışın bu gelişmede belirleyici olduğunu ifade ediyor.

HİZMETLER SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Yunanistan’ın hizmetler sektöründeki gelirleri, Mayıs 2025’te 2,21 milyar euroya yükselerek geçen yılın aynı ayındaki 1,88 milyar euroluk seviyeden belirgin bir artış gösterdi. Turizm ve taşımacılık gelirlerinin güçlenmesi, bu olumlu tabloyu destekledi. Özellikle turizm sezonunun açılmasıyla birlikte, ülkeye gelen ziyaretçi sayısındaki artış hizmetler dengesine olumlu yansıdı. Ayrıca, ikinci gelir kalemlerinde de pozitif bir gelişme yaşandı ve bu kalem 0,52 milyar euro fazla verdi. Geçen yıl bu kalem 0,22 milyar euro fazla kaydetmişti.

MAL VE BİRİNCİL GELİR AÇIKLARI AZALDI

Yunanistan’ın mal ticareti açığı da önemli oranda daraldı. Mayıs ayında 2,36 milyar euro olarak kaydedilen mal açığı, geçen yılın aynı döneminde 3,45 milyar euroydu. Bu düşüş, ithalatın kısmen yavaşlaması ve ihracat gelirlerinin artmasıyla bağlantılı. Birincil gelir açığı ise 0,17 milyar euroya geriledi; geçen yıl 0,51 milyar euro seviyesindeydi. Yılın ilk beş ayında ise cari açık toplamda 6,43 milyar euroya indi. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 8,58 milyar euroluk açığa kıyasla önemli bir iyileşme anlamına geliyor.

Yunanistan Ulusal İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler, ülkenin ekonomik dengelerindeki bu olumlu değişimi gözler önüne seriyor. Uzmanlar, cari fazla rakamlarının sürdürülebilirliği ve Avrupa Birliği ile olan mali ilişkiler açısından bu gelişmenin sevindirici olduğunu belirtiyor.