Yunanistan eski Savunma Bakanı ülkesini uyardı. Türkiye ile olası bir savaş bizi 100 yıl geriye götürür!

Yunanistan eski Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Apostolakis, Türkiye ile bir savaş yaşanması durumunda Yunanistan'ın da Ukrayna gibi "yalnız kalacağını" savundu.

100 YIL GERİYE GİDERİZ

Apostolakis, "Ukrayna'da tüm bu savaşın kötülüğünü kim yaşıyor? Bu yüzden bize yardım edecek olan bu mantığı düşünmemeliyiz, kimse bize yardım etmeyecek" dedi.

Türkiye ile olası bir savaşın "Yunanistan'ı 100 yıl geriye götüreceğini ve büyük bir yıkıma neden olabileceğini" belirten Apostolakis, "Kimsenin bizi desteklemelerine, arkamızı sıvazlama ve bize haklısın deme ve bize bazı silah sistemleri göndermelerine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Apostolakis, "Önemli olan o noktaya varmamak. Oraya varmamamız için bizi destekleyen tüm müttefiklerin yaptıkları müdahalelerde daha etkili olmaları gerekir" diye konuştu.

YIKIM O KADAR BÜYÜK OLUR

Olası bir savaşın ne kadar süreceği sorusuna Apostolakis, "Gerçekleşme olasılığını çok az gördüğüm senaryolarda tahmin yapmak istemiyorum, ancak savaşların ne kadar süreceği tahmin edilemez, çünkü birçok parametre hesaplanamaz" dedi.

Apostolakis ayrıca, "Birincisi, devletler bir savaşa nasıl dayanabilir, Rus güçlerinin Ukrayna'da tükendiğini görüyorsunuz, bu yüzden biz ne kadar dayanabiliriz düşünün, ama ne kadar dayanabilirsek yıkım o kadar çok büyük olacak. Savaşlarda