Yunanistan göçmen politikalarını sertleştirdi: "Otel değiliz"

Yunanistan, Kuzey Afrika’dan deniz yoluyla gelen göçmenlere karşı sert tedbirler almaya başladı. Göç Bakanı Thanos Plevris'in açıklamasına göre, Libya’dan Girit ve çevresine ulaşan yaklaşık 200 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bunların büyük kısmı, Girit Adası’nın güneyinde, bir kısmı ise Türkiye kıyılarına yakın Agathonisi adası civarında tespit edildi. Plevris, bu kişilerin hiçbirine iltica başvurusunda bulunma hakkı tanınmayacağını ve alıkonulacaklarını duyurdu. Göçmenler, doğrudan sınır dışı sürecine alınacak.

Girit’te yaşanan bu gelişmeler, Yunan hükümetinin 9 Temmuz’da aldığı bir kararla doğrudan bağlantılı. Buna göre, Kuzey Afrika’dan tekneyle gelen göçmenlerin sığınma başvuruları üç ay boyunca askıya alındı. Kararın hemen ardından, yalnızca temmuz ayında bölgeye 2.000’den fazla kişinin ulaştığı bildirildi. Yerel yetkililer ve turizm sektörü temsilcileri, bu akını “kontrolsüz” ve “turizmi tehdit eden” bir gelişme olarak niteledi.

“MİSAFİR DEĞİLİZ, GÖZETİM ALTINDAYIZ”

Yunanistan Göç Bakanı Thanos Plevris, devlet televizyonu Open TV’ye yaptığı açıklamada, "Bir kişi ülkemize yasadışı yollardan giriyorsa, buraya misafirliğe değil, gözetim altına girmeye geliyor demektir" diyerek sert tutumunu yineledi. "Ben caydırıcı tedbirlerden yanayım… Otel değiliz" ifadelerini kullanan Plevris, göç akınını açık bir “istila” olarak nitelendirdi.

Göçmen akınının yoğunlaştığı bölgelerin başında gelen Girit, Başbakan Kyriakos Miçotakis’in de memleketi olarak biliniyor. Yıl başından bu yana yalnızca Girit ve Gavdos’a ulaşan göçmen sayısının 7.300’ü geçtiği bildiriliyor. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 4.935’ti.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YENİ GÖÇ FORMÜLLERİ

Yunanistan’ın tek başına aldığı bu tedbirler, Avrupa çapında da benzer politikaları tetikledi. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Fransa, Polonya, Avusturya, Çekya ve Danimarka’daki mevkidaşlarıyla görüştü. Toplantıya AB İçişleri Komiseri Magnus Brunner da katıldı. Almanya, sığınmacı başvurularını sınırda reddetme kararını komşularıyla eşgüdüm içinde aldığını duyurdu.

Yeni planlara göre, AB sınırları dışında “güvenli merkezler” oluşturularak reddedilen sığınmacıların bu merkezlere transferi planlanıyor. Daha önce bir AB ülkesinden koruma statüsü alan sığınmacıların, başka bir ülkede tekrar başvuru yapmaları da engellenecek. Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak, "Dış sınırı mühürlediğimizde, iç sınır kontrollerine ihtiyaç kalmayacak" diyerek yeni yaklaşımın ana fikrini özetledi.