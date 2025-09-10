Yunanistan Golden Visa Programına 2024’te Rekor Başvuru: 1.350 Türk Vatandaşı

2023 yılında 1.350’den fazla Türk vatandaşı, Yunanistan Golden Visa (Altın Vize) programına başvurdu. Bu artış, bölgesel hareketlilik ve yatırım stratejilerinde dikkat çekici bir eğilimi gösteriyor. Türk yatırımcı talebi, artık dünya genelinde en yüksek seviyeler arasında yer alarak Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ne stratejik bir güvenli liman ve giriş kapısı olarak konumunu güçlendiriyor.

Immigrant Invest’te Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programları Danışmanı Anna Semenyuk, Türk yatırımcıların neden Yunanistan’ı tercih ettiğini, Golden Visa’nın nasıl işlediğini ve bu eğilimin iki ülke açısından ne anlama geldiğini paylaşıyor.

Yunanistan Golden Visa Programına Genel Bakış

Yunanistan Golden Visa, 2014 yılında başlatılan bir yatırım yoluyla oturma izni programıdır. AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının, belirli tutarda gayrimenkul yatırımı yaparak Yunanistan’da oturma izni almasına olanak tanır. Yatırımcıların Yunanistan’da ikamet etme zorunluluğu yoktur, ancak Schengen Bölgesi içinde vizesiz seyahat ve uzun dönem oturum iznine giden nispeten kolay bir yol gibi avantajlardan faydalanabilirler.

Golden Visa’nın sunduğu avantajlar:

Gayrimenkul yatırımları için düşük giriş eşiği,



Tek bir yatırımla aile üyelerinin dahil edilmesi,



Beş yıllık yenilenebilir oturma izni,



Dil, eğitim veya yöneticilik deneyimi şartı olmaması.



Yakın zamana kadar, Yunanistan’ın minimum yatırım eşiği Avrupa’daki en düşüklerden biriydi ve €250.000’dan başlıyordu. Ancak 2023’te hükümet, talebin yoğun olduğu Atina merkezi, Selanik, Mikonos ve Santorini gibi bölgelerde eşiği €800.000’a yükseltirken, diğer bölgelerde €400.000 olarak belirledi.

Türk Yatırımcılarda Talep Artışı

Geçtiğimiz yıl, Türk yatırımcıların Yunanistan’a ilgisi olağanüstü bir seviyeye ulaştı. 2023’te 1.350’den fazla başvuruyla Türkiye, Yunanistan Golden Visa başvurularında tüm milliyetler arasında ikinci sıraya yerleşti. Bu keskin artış; ekonomik belirsizlik, para biriminin değer kaybı ve gelecekteki hareketlilik konusundaki endişelerle bağlantılı genel bir yurtdışı yatırım trendinin parçası.

Türk yatırımcılar hem güvenlik hem de erişim arayışında. Yunanistan Golden Visa, Avrupa yaşam tarzı, Schengen serbest dolaşımı ve gerekirse taşınma imkânı sunuyor. Birçok yatırımcı, bunu aileleri için pratik bir “B Planı” olarak görüyor.

Yunanistan Gayrimenkul Piyasasına Etkisi

Türk ve diğer yabancı yatırımcıların artışı, Yunanistan emlak piyasasını önemli ölçüde etkiledi. Atina, Pire ve Girit gibi yatırım bölgelerinde talep artışı fiyatların yükselmesine ve yeni projelerin başlamasına yol açtı.

Öne çıkan sonuçlar:

Uluslararası alıcılar için lüks ve orta segmentte projelerin artması,



Kent bölgelerinin renovasyonlarla canlanması,



Yerel halkın uygun fiyatlı konut bulma konusunda daha fazla rekabetle karşılaşması.



Golden Visa ekonomiyi canlandırsa da, yerel halkın konuta erişimi konusunda tartışmalara neden oldu. Buna yanıt olarak hükümet, yoğun bölgelerde yatırım eşiğini yükseltti ve koşulları sıkılaştırdı. Yine de €250.000’lık minimumun geçerli olduğu bölgelerde Türk ve yabancı yatırımcı ilgisi yüksek.

Yunanistan Golden Visa Şartları

Yunanistan’da yatırım yoluyla oturma izni almak isteyen başvuru sahiplerinin karşılaması gereken temel şartlar:

Bölgeye bağlı olarak €400.000 veya €800.000’dan başlayan gayrimenkul yatırımı yapmak. Renovasyon amacıyla alınan gayrimenkuller için eşik €250.000.



Yatırımı oturma izni süresince korumak.



Yasal gelir belgesi ve temiz adli sicil sunmak.



Yunanistan’da geçerli sağlık sigortası yaptırmak.



Oturma izni beş yıl geçerli olup yatırım sürdükçe yenilenebilir. Eş, 21 yaş altı çocuklar ve bakmakla yükümlü ebeveynler tek başvuruda dahil edilebilir. Yunanistan, minimum ikamet şartı koymaz; yani yatırımcılar oturma iznini korumak için ülkede yaşamak zorunda değildir.

Yatırım Türleri

Türk yatırımcılar genellikle hem yaşam tarzı hem de finansal değer sunan gayrimenkuller tercih eder. Yaygın yatırımlar:

Atina veya Selanik’te uzun dönem kiraya uygun daireler,



Girit, Rodos veya Mora Yarımadası’nda villalar veya yazlıklar,



Turistik bölgelerde öğrenci konutları veya uzun dönem kiralık daireler.



Bazı yatırımcılar mülklerini kiralayarak pasif gelir elde ederken, diğerleri gelecekte taşınma veya eğitim amaçlı aile konutları satın alır. Daha az rekabetçi bölgelerde (Patras, Volos gibi) €250.000’lık yatırımla oturma izni alınabilirken, Atina veya Mikonos’ta bu rakam €400.000-€800.000’dır.

Hukuki ve Düzenleyici Süreç

Golden Visa süreci şunları içerir:

Mülk seçimi ve rezervasyonu.

Ön anlaşma imzalama ve depozito ödeme.

Yunan bankası hesabı açma ve vergi numarası alma.

Noter aracılığıyla satın alma işlemini tamamlama.

Biyometrik verilerle oturma izni başvurusunu yapma.



Başvurular genellikle 2-6 ay içinde sonuçlanır. Tüm işlemler, yetkili bir avukat tarafından yürütülebilir. Oturma izni doğrudan vatandaşlık sağlamaz; ancak yedi yıl yasal ikamet sonrası dil ve entegrasyon şartlarıyla vatandaşlığa başvurulabilir. Beş yıl kesintisiz ikamet sonrası süresiz oturum hakkı da mevcuttur.

Sonuç

Türk vatandaşlarının Yunanistan Golden Visa programına artan ilgisi, ekonomik koşulların yatırım tercihlerini nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Birçok Türk yatırımcı için Yunanistan oturumu, Avrupa Birliği’ne istikrarlı, erişilebilir ve kültürel olarak yakın bir kapı sunuyor. Bu trend, hem Yunan emlak sektörünü hem de bölgesel sermaye akışını yeniden şekillendiriyor. Esnekliği, şeffaflığı ve premium bölgeler dışında nispeten düşük giriş eşiği sayesinde program, Avrupa’daki en cazip seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.