Yunanistan ithalatındaki büyük düşüş dış ticaret açığını daralttı

Yunanistan İstatistik Kurumu ELSTAT verilerine göre, 2025 Mayıs ayında ülkenin ihracatı geçen yıla göre yüzde 1.3 azalarak 4.2 milyar euroya düştü. AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2.6 artarken, üçüncü ülkelere satışlar yüzde 6.1 geriledi. Buna karşılık ithalattaki düşüş çok daha belirgin oldu. Toplam ithalat yüzde 14.7 azalarak 6.5 milyar euroya indi. Özellikle üçüncü ülkelerden yapılan ithalat yüzde 35.4 oranında gerilerken, AB ülkelerinden gelen ithalat yüzde 10.2 oranında arttı.

2025’in ilk beş ayı değerlendirildiğinde, toplam dış ticaret açığı 14.4 milyar eurodan 13.4 milyar euroya düştü. Bu dönemde ihracat yüzde 4.3, ithalat ise yüzde 5.3 oranında geriledi. Uzmanlara göre bu düşüşte enerji ve ham madde ithalatındaki yavaşlama belirleyici oldu.