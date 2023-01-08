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Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması

Yunanistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Syrigos'ın "F-16'ların Türkiye'ye verilmesi çıkarımıza olur" açıklaması ülkede tartışmaya neden oldu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 23:52
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Yunanistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısının Türkiye sözleri ülkeyi karıştırdı

Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
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Syrigos, Senatör Bob Menendez'in ileri sürdüğü şartların yerine getirilmesi durumunda Türkiye'nin ABD'den F-16 almasının Yunanistan'ın çıkarına olacağını söyledi. Syrigos, aksi halde Türkiye'nin Rus savaş uçaklarına yöneleceğini belirtti.

"RUS SİLAH SİSTEMLERİNE SAHİP BİR TÜRKİYE DÜŞÜNÜN..."

Bakan Yardımcısı, Yunanistan'da kriz çıkaran açıklamasında, "Türkiye'nin F-16 almasını istiyoruz. Şimdi değil, uzun vadede. Çünkü Batı tarafından kontrol edilmesini istiyoruz. Rus silah sistemlerine sahip bir Türkiye düşünün... Bize karşı saldırganlığını kimse durduramaz. Oysa şimdi bir dereceye kadar kısıtlandı. Aynı zamanda, var olan tüm bu silah ambargosu, bize savunma sistemlerimizde geçtiğimiz on yılda oluşan boşluğu kapatma imkanı veriyor" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Bakan yardımcısının açıklamaları Yunan muhalefeti tarafından tepkiyle karşılandı. Çipras liderliğindeki SYRIZA, Atina hükümetine ağır sözlerle yüklendi. 

Yunan Amerikan Liderlik Konseyi'nin (HALC) Yönetici Direktörü Eddie Zemenidis, ise açıklamayı "saçmalık" olarak nitelendirdi. (Odatv)

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