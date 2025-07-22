Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri açık denize bıraktığı anlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında insansız hava aracı (İHA) kamerasına yansıdı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası doğu kıyısı yakınlarında düzensiz göçmenleri üzerine aldığı ve lastik botu yedekte çekerek Yılancı Burnu'nun batısına bıraktığı tespit edildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müteakiben bölgede bulunan sivil bir tekne tarafından düzensiz göçmen botları sivil tekneye bağlanarak doğu istikametli çekilerek Yılancı Burnu'nun batısındaki karasularımıza bırakıldı. Lastik botta bulunan düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.