Ege sahilinde düzensiz göçlerle mücadele devam ediyor. Olası faciaların önüne geçilmek için Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin ölüme terk ettiği kaçak göçmen botlarına müdahale eksiksiz şekilde yapılmaya çalışıyor.

Son 3 ayda toplam 11 olay meydana gelirken, 54’ü çocuk 289 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.