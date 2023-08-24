Yunanistan sahil güvenliği göçmen botundaki 50 kişiyi kurtardı

Yunanistan sahil güvenliği dün Samos açıklarındaki bir göçmen botunda bulunan 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

KAYNAK: DHA
Yunanistan sahil güvenliği göçmen botundaki 50 kişiyi kurtardı

Yunanistan sahil güvenliği açıklamasında “Samos Liman Başkanlığı'na dün erken saatlerde, Samos'un kuzeyinde Agios Konstantinos yerleşim yerinin karşısındaki deniz bölgesinde çok sayıda yabancının bulunduğu bir botun varlığı bilgisi verildi.

ARALARINDA 11 ÇOCUK VAR

Devriye gemisi hemen bölgeye giderek söz konusu botu buldu ve sağlık durumu iyi olan 50 yabancı (26 erkek, 13 kadın, 8 erkek ve 3 kız çocuğu) başka bir devriye gemisine transfer edilerek güvenli bir şekilde Samos'un Malagario limanına nakledildi. Yabancılar, Samos Polis Departmanı memurlarına teslim edildi. Bot imha edilirken Samos Liman Başkanlığı tarafından ön inceleme başlatıldı” ifadelerini kullandı.

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