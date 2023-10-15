Yunanistan sınırında 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Yunanistan sınırından kaçak geçiş yapmaya çalışan 5 kişi yakalandı. Yakalananlardan 4’ünün FETÖ mensubu olduğu öğrenildi.

Yunanistan sınırında 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. (DHA)

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Nazilli’de orman yangını Gündem
Nazilli’de orman yangını
Burcu Binici'den yıllar sonra gelen itiraf. Evliliği yalnızca yedi ay sürmüştü Magazin
Burcu Binici'den yıllar sonra gelen itiraf. Evliliği yalnızca yedi ay sürmüştü
Abdullah ne demek? Abdullah isminin anlamı nedir? Gündem
Abdullah ne demek? Abdullah isminin anlamı nedir?
Taliban heyeti Çin’de uluslararası foruma katılacak Dünya
Taliban heyeti Çin’de uluslararası foruma katılacak
İHA tarafından tespit edilen 25 kaçak göçmen yakalandı Gündem
İHA tarafından tespit edilen 25 kaçak göçmen yakalandı
Kongo'da tekne kazası: 30 ölü, 167 kayıp Dünya
Kongo'da tekne kazası: 30 ölü, 167 kayıp
İç Anadolu’nun medeniyeti gün yüzüne çıkarılıyor Kültür Sanat
İç Anadolu’nun medeniyeti gün yüzüne çıkarılıyor