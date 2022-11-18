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Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 51 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 51 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 23:55
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Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 51 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 51 kaçak göçmen kurtarıldı
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İHA - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ’TCSG-28’ botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 51 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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