‘Yunanistan Türkiye’den daha ucuz’. Otelcilerden enflasyon isyanı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler tatil yapmak isteyen kişilerin Türkiye'deki tatil beldeleri yerine Yunan adalarını tercih etmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“TURİZMCİ ENFLASYONUN SEBEBİ DEĞİL SONUCUDUR”

“Sanki fırsatçılık yapan, haksız gelir elde etmek isteyen turizmci felsefesi var gibi gözüküyor” diyen İşler, buna kesinlikle karşı olduklarını, bunun bir algı yönetimi olduğunu, bugünkü enflasyonun sebebinin turizmcilermiş gibi gösterildiğini söyledi. İşler, “Ancak turizmci bir sebep değil bu konuda sonuçtur” ifadelerini kullandı.

“YUNANİSTAN TÜRKİYE’DEN DAHA UCUZ”

İşler, Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle tatil beldelerin yoğunluğun Yunan adalarına kaymasıyla ilgili ise "Yunanistan, Türkiye'den daha ucuz. Ama bu bizim sebep olduğumuz bir konu değil" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Türkiye'den ucuz olmasının nedeninin turizmci olmadığını belirten İşler, kışın enflasyonun sebebinin marketler olarak gösterildiğini, o zamanki trendin market olduğunu, günümüzde ise bunun değişerek turizm olduğunu söyledi.

Yunanistan’ın Türkiye'den daha ucuz olduğunu yineleyen İşler, “Ama bu bizim sebep olduğumuz bir konu değil. Turizmdeki gelinen şu andaki fiyatlarda maalesef biz sebep değiliz, sonucuz. Bugünkü bu rakamların, bu ortamın oluşmasının sebebi biz değiliz. Biz sadece sonucuz. Sebebi ise sahadaki şu andaki bulunan enflasyonist ortamdaki genel maliyetlerin kontrol edilmemesi ve bu fiyatlar üzerinden turizmcinin satın alıp üzerine kâr marjının koyup vermesidir. Burada maalesef günah keçisi turizmci yapılıyor" ifadelerini kullandı.