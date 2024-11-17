Yunanistan, Uluslar Ligi’ni Finlandiya galibiyetiyle tamamladı

Yunanistan Milli Takımı, Uluslar Ligi’ndeki son mücadelesinde Finlandiya’yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek dikkat çekici bir performans sergiledi. Goller, takım kaptanı Tasos Bakasetas ve kanat oyuncusu Dimitris Tzolis’ten geldi. Teknik direktör Ivan Jovanovic’in liderliğinde toparlanan ekip, maç boyunca hem hücumda hem savunmada güçlü bir görüntü çizdi.

Maçın ilk yarısında Yunanistan, topa sahip olma oranında üstünlük kurmasına rağmen rakip savunmayı geçmekte zorlandı. Çoğunlukla duran toplardan tehlike yaratmaya çalışan konuk ekip, ilk yarıyı golsüz tamamladı.

İkinci Yarıda İki Gol

Maçın ikinci yarısında Yunanistan’ın hücum gücü daha etkiliydi. 52. dakikada Konstantinos Koulierakis’in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bakasetas, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. Bu golün hemen ardından, 56. dakikada Finlandiya kalecisi Lukas Joronen’in hatalı bir uzaklaştırmasını değerlendiren Dimitris Tzolis, uzun mesafeden şık bir aşırtma golüyle skoru 2-0 yaptı.

Bu galibiyet Yunanistan’a üst lige çıkma hakkı kazandırmasa da, takımın sergilediği oyun 2026 Dünya Kupası elemeleri öncesinde taraftarları umutlandırdı. Teknik direktör Jovanovic’in liderliğinde, takımın hem hücum hem savunma yapısında belirgin bir gelişim görüldü. Maç sonunda Jovanovic, “Oyuncularımın performansından memnunum. Oyunu kontrol ettik ve birçok fırsat ürettik. Geleceğe dair büyük bir heyecan duyuyorum,” dedi.

Genç Yetenek Tarihe Geçti

Maçın bir diğer dikkat çekici anı, 17 yaşındaki Christos Mouzakitis’in A Milli Takım formasını ilk kez giymesi oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil olan Mouzakitis, Yunanistan tarihindeki en genç milli oyuncu unvanını aldı.

Grubu İngiltere’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Yunanistan'ın bir sonraki hedefi, 2026 Dünya Kupası’na katılım hakkı elde etmek.