Yunanistan vatandaşlarını uyardı: Acilen ülkeyi terk edin

Yunanistan, bölgesel istikrarsızlık sebebiyle vatandaşlarını Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı. Resmi bir duyuruyla, Yunan vatandaşlarına, zorunlu haller haricinde Lübnan ziyaretlerinden sakınmaları ve mümkünse ülkeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

Ayrıca, Ekim 2023'ten itibaren İsrail, Filistin bölgeleri ve İran'a yapılan seyahatlerin sadece kaçınılmaz durumlarda gerçekleştirilmesi gerektiği yönündeki önceki uyarıların halen geçerli olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Filistin toprakları ve İran'a yalnızca zorunlu durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması çağrımız geçerliliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.