Son zamanlarda Ege kıyılarında kaçak göçmen hareketliliği yaşanıyor. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı denetimler ve operasyonlarda çok sayıda kaçak göçmen yakalanıyor.

Olay Muğla'da Gündoğan Küçükbük Mahallesi’nde bulunan Ege Tatil Sitesi’ndeki yaşanıyor. Çevre sakinleri kiralık dairede dikkat çekici bir hareketlilik fark etti. İhbar üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese ani baskın düzenledi.

Operasyonda, çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 82 düzensiz göçmen ev içerisinde toplu halde yakalandı. Göçmenlerin kaçış organizasyonu içinde oldukları tespit edilirken, yakalananlar arasında 30 çocuğun bulunması dikkat çekti. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.