İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’den Yunanistan’a günübirlik “süpermarket turları” düzenlenmeye başlandığını duyurdu.

Çömez paylaşımında, sabah gidiş akşam dönüş olarak planlanan turların 39 euroya İstanbul–Dedeağaç gidiş dönüş şeklinde gerçekleştirildiğini, katılımcıların Lidl ve Jumbo gibi marketlerde alışveriş yaptığını ve duty free mağazalarda serbest zaman geçirdiğini paylaştı.

Milletvekili ayrıca, Türkiye’deki gıda enflasyonunun Yunanistan’ın 20 katı olduğunu vurguladı.

Çömez mesajında şunları söyledi:

Yunanistan’a günübirlik süpermarket turları başlamış.

Sabah gidiş, akşam dönüş. 39 € ya

İstanbul - Dedeağaç gidiş dönüş, Lidle, Jumbo gibi marketlerde alışveriş, Duty free mağazalarda serbest zaman.

Bu arada Türkiye’de gıda enflasyonu, Yunanistan’ın tam 20 katı. Bu da mı “algı yönetimi” ey Akparti?