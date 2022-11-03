Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA'da yer alan haberde, alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan A.K, A.C. ve Ö.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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