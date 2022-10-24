24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı. 

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 12:31
Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen A.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.(AA)
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
4
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
5
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
6
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
7
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Tren bekleyen yolcuyu rayları böyle itti
﻿Tren bekleyen yolcuyu rayları böyle itti
﻿Tren bekleyen yolcuyu rayları böyle itti
﻿Sinop'ta oturur vaziyette gömülmüş bir şekilde keşfedilen mezarların neden böyle gömüldüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Sinop'ta oturur vaziyette gömülmüş bir şekilde keşfedilen mezarların neden böyle gömüldüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Sinop'ta oturur vaziyette gömülmüş bir şekilde keşfedilen mezarların neden böyle gömüldüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿1 milyon liralık takı. Damat dehşetinde yeni detaylar
﻿1 milyon liralık takı. Damat dehşetinde yeni detaylar
﻿1 milyon liralık takı. Damat dehşetinde yeni detaylar
﻿Kocaeli'de fabrikada patlama: Yaralı işçiler var
﻿Kocaeli'de fabrikada patlama: Yaralı işçiler var
﻿Kocaeli'de fabrikada patlama: Yaralı işçiler var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.