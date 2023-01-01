Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ üyesi yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü mensubu Y.A. ve E.T. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.