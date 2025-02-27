Yunanistan’a kaçmak isteyen El Kaide ve PKK şüphelilerine operasyon!

Kaynak: İHA
Yunanistan’a kaçmak isteyen El Kaide ve PKK şüphelilerine operasyon!

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan El Kaide ve PKK şüphelileri, iki ayrı operasyonla yakalandı.

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçamaya çalışan El Kaide ve PKK şüphelileri, iki ayrı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçamaya çalışan El Kaide ve PKK şüphelilerine, güvenlik güçlerinin edindiği istihbarat çerçevesinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan şüphelilerden 1'inin terör örgütü El Kaide mensubu Y.Z., diğerinin ise PKK üyesi A.H. olduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen silahlı terör örgütü şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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